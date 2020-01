LIVE Patrasso-Venezia 50-58, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: +8 Reyer a 10 minuti dalla fine (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia Finisce qua il terzo periodo, la Reyer aveva toccato anche il +16, ma il Patrasso è riuscito a dimezzare il distacco. 50-58 Mantzaris da due, il Patrasso non fa scappare la Reyer. 48-58 Ellis su assist di Mantzaris, sono 19 punti per lui. 46-58 2/2 ai liberi per Agravanis. 19.39 Fallo antisportivo di Stone 44-58 Canestro da due per Ellis. 42-58 Un’altra bomba di uno scatenato Tonut. 42-55 Agravanis mette fine al parziale della Reyer. 40-55 Tonut è scatenato e regala il nuovo massimo vantaggio alla Reyer. 40-53 Tonut da due, stavolta. 40-51 Ancora Watt che raggiunge la doppia cifra. 40-49 Ma Tonut risponde a tono. 40-46 Bomba di Agravanis. 37-46 Due punti per Watt. 37-44 Hall apre le marcature nel secondo tempo. Finisce qua il secondo quarto, ... oasport

