L’ex arbitro Pieri su Napoli-Lazio: «Giusti i rossi, ma il fallo di Leiva non c’era» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Durante la trasmissione di commento della gara di Coppa Italia tra Napoli e Lazio su Rai 1, ha parlato l’ex arbitro Tiziano Pieri sugli interventi arbitrali he hanno influenzato il corso della partita “Il rigore sulla Lazio è sacrosanto, ma andava annullato se la palla fosse entrata perché Immobile la tocca due volte, prima col destro poi col sinistro. Sul doppio giallo a Hysaj non ci sono dubbi: l’espulsione è giusta”. Sull’espulsione subita dalla Lazio “Il rosso a Leiva è giusto perché manda a quel paese l’arbitro, ma il fallo del brasiliano non c’era e quindi non andava fischiato il fallo. Massa non vede il tocco del pallone e inventa il fallo” L'articolo L’ex arbitro Pieri su Napoli-Lazio: «Giusti i rossi, ma il fallo di Leiva non c’era» ilNapolista. ilnapolista

