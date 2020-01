Il Napoli torna a lottare, gli ultras a tifare e Insigne a segnare: Napoli-Lazio 1-0 al 45esimo (Di martedì 21 gennaio 2020) Primo tempo emozionante al San Paolo per Napoli-Lazio gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia. Al 45esimo la squadra di Gattuso è in vantaggio 1-0. Succede di tutto. Segna Insigne. Immobile sbaglia un rigore alla John Terry. Vengono espulsi prima Hysaj e poi Lucas Leiva. Gattuso fa esordire i due ultimi arrivati: Lobotka e Demme (lui davanti alla difesa) al posto di Allan e Fabian. Per iul resto, Ospina in porta, Manolas centrale con Di Lorenzo al fianco. La Lazio senza Luis Alberto. La cronaca la fa da padrone. L’inizio è tutto di Insigne. Gli bastano novanta secondi per una magia. Mentre le curve si fanno finalmente sentire e il San Paolo torna uno stadio dopo settimane di assenza, il capitano parte dalla propria mattonella ma stavolta sorprende tutti. Non si esibisce nel solito tiro a giro. No. Punta l’avversario, finge di accentrarsi e invece va verso la porta e ... ilnapolista

RaffaelePetrul1 : Tornano i tifosi.......... Torna il Napoli.......... Ma mo il mio fegato torna????? - napolista : Il Napoli torna a lottare, gli ultras a tifare e Insigne a segnare: Napoli-Lazio 1-0 al 45esimo Succede di tutto.… - GretaF821 : RT @GoalItalia: #NapoliLazio, #Insigne torna al goal su azione dopo un anno al San Paolo ???? -