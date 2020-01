I mille passaggi del Barcellona di Setién: noiosi e inutili o finalmente identitari? (Di martedì 21 gennaio 2020) “Il Barcellona dei mille passaggi inutili (vuoti)”. Titola così l’apertura sportiva del quotidiano ABC. La prima partita del Barcellona di Setién – che è subentrato all’eretico Valverde – ha generato qualche dubbio. Il gioco basato sul possesso palla non è garanzia di gol, scrive ABC, e potrebbe finire con l’annoiare. Insomma l’eresia non è solo quella di Valverde. Cominciamo col dire che il Barcellona ha vinto, ha battuto 1-0 il Granada in una partita in cui i catalani hanno esibito un esasperante possesso palla (82,6%) ma si sono resi poche volte pericolosi. Il gol di Messi viene considerato un episodio isolato nella sceneggiatura del match. Il Granada ha subito appena sei tiri in porta. Domenica sera, il Barcellona ha totalizzato 1.005 passaggi, il terzo dato più alto della storia dopo Guardiola (1.046 nel 2011 Levante-Barcellona) e Tito Vilanova ... ilnapolista

