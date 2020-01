I deputati Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il Movimento 5 Stelle (Di martedì 21 gennaio 2020) I deputati Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire al Gruppo Misto della Camera. Sia Nitti che Aprile sono stati eletti per la prima volta nel 2018, ed entrambi erano tra i parlamentari del M5S in ilpost

gendolavigna : M5s: i deputati Michele Nitti e Nadia Aprile lasciano il Movimento - Politica - simonett62 : RT @Mirith_: Ok la fuga ma perchè tutti nel gruppo misto? M5s, lasciano altri due deputati: Luigi Di Maio sempre più solo - Rosita89540045 : RT @andreasso1951: M5s: i deputati Michele Nitti e Nadia Aprile lasciano il Movimento - Politica - ANSA - Continua la fuga dal M5S Conte ra… -