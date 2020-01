Calciomercato Milan: un giovane talento per la fascia destra (Di martedì 21 gennaio 2020) Calciomercato Milan. Rossoneri pronti ad altri colpi in entrata in caso di cessioni. Tra i partenti dovrebbe esserci Ricardo Rodriguez per il quale la dirigenza ha già individuato il sostituto Se con Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, il Milan ha invertito la tendenza per i nuovi acquisti puntando su profili d’esperienza e già rodati, il prossimo … L'articolo Calciomercato Milan: un giovane talento per la fascia destra proviene da www.inews24.it. inews24

DiMarzio : #Calciomercato | Le ultime sul #Milan, da #Suso - #Under a #Gabbia - Gazzetta_it : .@suso30oficial, adesso è rottura col #Milan. Chiede di andare via, si cercano acquirenti - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez va in Turchia: è fatta con il #Fenerbahce -