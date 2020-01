Arsenal, stop ai pagamenti in contanti a Emirates da marzo (Di martedì 21 gennaio 2020) Emirates pagamenti contanti – L’Arsenal ha annunciato che l’Emirates Stadium dirà stop ai contanti a partire dal 1° marzo. L’idea nasce dalla volontà di migliorare l’esperienza dei tifosi e l’efficienza di bar, ristoranti e di tutti i punti vendita presenti all’interno dell’impianto da 60 mila posti. In precedenza, i pagamenti in contanti nell’impianto non erano … L'articolo Arsenal, stop ai pagamenti in contanti a Emirates da marzo calcioefinanza

IlDebo : RT @CalcioFinanza: #Arsenal, stop ai pagamenti in contanti a #Emirates da marzo - CalcioFinanza : #Arsenal, stop ai pagamenti in contanti a #Emirates da marzo - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Arsenal, stop ai pagamenti in contanti a Emirates da marzo: Emirates pagamenti contanti – L’Ars… -