Unicef, statistica mondiale: 1 bambina su 3 non è mai andata a scuola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Unicef, statistica mondiale molto preoccupante: nei paesi più poveri, 1 bambina su 3 non è mai andata a scuola Secondo un articolo dell'Unicef pubblicato ieri, ancora nel 2020 moltissimi bambini non possono andare a scuola. Povertà, discriminazione di genere, disabilità, origine etnica o lingua di insegnamento, distanza fisica dall'istituto e scarse infrastrutture sono i principali …

