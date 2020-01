Un salto temporale in Fear The Walking Dead 6 permetterà un crossover con The Walking Dead? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un crossover tra Fear The Walking Dead 6 e The Walking Dead sarà presto possibile. Sogno o realtà? Questo è quello che rimane da capire ai fan che per anni hanno sperato che succede qualcosa del genere e che adesso non lo sognavano nemmeno più almeno fino a che non è venuta a galla questa teoria sul salto temporale e sull'avvicinarsi delle due epoche raccontante nella serie tv e nel suo spin-off.Un salto temporale in Fear the Walking Dead 6 potrebbe annunciare un incombente crossover con The Walking Dead e tutto grazie a quanto rivelato da Scott Gimple che ha alzato il velo su quelli che ha definiti "giochi" con il tempo nella prossima stagione della serie. La cosa sembra un po' complicata e non solo perché le due serie erano già distanti all'origine ma anche perché dopo la scomparsa e la presunta morte di Rick Grimes (Andrew Lincoln), The Walking Dead ha fatto un salto temporale di ... optimaitalia

