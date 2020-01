Ultimo applauso a Pietruzzu, calcio saluta Anastasi (Di martedì 21 gennaio 2020) Chiesa gremita, applausi e tanta commozione, tra sciarpe biancorosse e bianconere. Varese e il mondo del calcio salutano cosi' Pietro Anastasi, scomparso venerdi' a 71 anni dopo una lunga malattia, la terribile Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino e che lo aveva devastato negli ultimi mesi, prima di richiedere la sedazione assistita. Centinaia di persone si sono ritrovate per omaggiare 'Pietruzzu' nella basilica di San Vittore a Varese, il paese dove e' diventato grande in campo tra il 1966 e il 1968 e dove lascia la moglie Anna e i due figli, attorno ai quali, oltre a una folla di amici, compaesani, appassionati e tifosi, si e' stretto l'abbraccio di molti protagonisti del calcio tra dirigenti ed ex compagni. Tra gli altri presenti Beppe Marotta, Pavel Nedved, Fabio Capello, Roberto Bettega, Lele Oriali, Claudio Gentile e ... ilfogliettone

