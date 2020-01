Tre auto in fiamme ad Avellino, torna lo spettro del clan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Due atti dolosi e la ricerca di un collegamento da parte degli inquirenti. Intanto sullo sfondo ci sono legami che in queste ore stanno approfondendo gli agenti della Squadra Mobile di Avellino con elementi coinvolti anche nelle ultime indagini della DDA nella città capoluogo. Nella notte tra sabato e domenica si sono verificati i due episodi. L’escalation di fuoco ha coinvolto anche l’hinterland con l’incendio avvenuto nei giorni scorsi a Montoro nei pressi di un ditta di trasporti. Il primo si è verificato intorno alle quattro del mattino in via Francesco Tedesco. Il secondo intervento è stato effettuato due ore dopo, sempre in città, e più precisamente in via Giovanni Battista. L’attenzione degli inquirenti si sta focalizzando su telecamere, poste lungo la strada, o circuiti di sorveglianza privata che potrebbero ... anteprima24

LucaBizzarri : Andremo su Marte. Alexa ci prenota il ristorante. Le auto presto voleranno. Si paga tutto col telefono. Il telefono… - _Carabinieri_ : Si facevano giustizia da sè, bruciando per ripicca le auto alle persone con cui avevano problemi di natura economic… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basilicata, auto con ultras del Melfi investe e uccide un tifoso del Vultur Rionero. Un ferito grave. Tre persone inter… -