Tradisce la moglie allo stadio, beccato dalla televisione. Il video è virale (Di lunedì 20 gennaio 2020) La telecamera allo stadio scopre il tradimento alla moglie: il video diventa virale, così come il tradimento. La “Kiss Cam”, tradizionale carrellata di immagini sugli spalti, ha beccato un tifoso allo stadio intento a sbaciucchiare una ragazza. L’uomo, sposato con un’altra donna, dopo essersi accorto dell’amara inquadratura ha provato a fare il vago. Troppo tardi, la sua reazione è stata catturata dai social network che hanno riprodotto il filmato centinaia di migliaia di volte. Il fatto è avvenuto in Ecuador, durante la partita tra Barcelona e Dolphin. Un’esibizione alla quale ha partecipato anche Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus era in campo come ospite speciale per la “notte gialla”, la serata di presentazione del Barcelona. Insieme a Del Piero anche Ronaldiho, Diego Forlán, Kaká e Pirlo. Appena beccato, cala il ... attualitavip.myblog

