Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan chiedono di riportare sugli schermi Ben Solo (Di lunedì 20 gennaio 2020) I fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker stanno chiedendo alla Lucasfilm di riportare sugli schermi Ben Solo con un film o una serie tv. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema un mese fa, ma i fan stanno ancora cercando di convincere la Lucasfilm a riportare sugli schermi Ben Solo, il personaggio interpretato da Adam Driver. I fan della saga non sembrano aver infatti particolarmente apprezzato la sorte riservata al figlio di Han e Leia in Episodio IX e online continua la campagna #BringBenSoloBack. Gli spettatori rimasti delusi da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sostengono infatti che il personaggio affidato ad Adam Driver sia troppo interessante e complesso per non apparire mai più nell'universo creato da George Lucas e stanno provando a ... movieplayer

