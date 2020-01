Sky – Probabile formazione Napoli: Demme dal 1′. Tre dubbi per Gattuso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Probabile formazione Napoli per il match contro la Lazio: Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan/Fabian, Demme, Zielinski. Lozano, Milik, Insigne L'articolo Sky – Probabile formazione Napoli: Demme dal 1′. Tre dubbi per Gattuso proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

