Simone Moro sull’Himalaya: “Ad un soffio da epilogo tragico e funesto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Simone Moro e la sua compagna di scalata Tamara hanno rischiato di morire cadendo in un crepaccio sull’Himalaya. “Tutto è bene quel che finisce bene”. Il racconto dello scalatore. Simone Moro sorride ora che può raccontarla la sua spaventosa avventura sul maestoso Himalaya. Nonostante sia abituato a qualsiasi tipo di problema e pericolo, lo scalatore … L'articolo Simone Moro sull’Himalaya: “Ad un soffio da epilogo tragico e funesto” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

