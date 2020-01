Reddito e pensione di cittadinanza. L’Inps ha accolto oltre 1 milione di domande. Il 56% arrivano dal Sud. Il 67% dei nuclei familiari percepisce un importo mensile inferiore ai 600 euro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al 7 gennaio scorso, secondo i dati del report Inps, 1,6 milioni di nuclei hanno presentato una domanda di Reddito/pensione di cittadinanza: 1,1 milione (67%) sono state accolte, 88 mila (5%) sono in lavorazione e 457 mila (28%) sono state respinte o cancellate. Da aprile 2019 a oggi 56 mila nuclei sono decaduti dal diritto. Le regioni del Sud e delle Isole, con 911 mila nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 463 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 268 mila nuclei (16%). I nuclei effettivi (1,041 milioni) sono costituiti per 916 mila da percettori di Reddito di cittadinanza, con 2,4 milioni di persone coinvolte, e per 126 mila da percettori di pensione di cittadinanza, con 143 mila persone coinvolte. I nuclei percettori si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 61% del totale, seguono le regioni ... lanotiziagiornale

LaNotiziaTweet : Reddito e pensione di cittadinanza. L’Inps ha accolto oltre 1 milione di domande. Il 56% arrivano dal Sud. Il 67% d… - LavoroFisco : Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di gennaio 2020 - Italia_Notizie : Reddito e pensione di cittadinanza: da aprile 56mila nuclei sono decaduti dal diritto -