Ragazzina incinta | va in ospedale al settimo mese a 12 anni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una Ragazzina incinta si presenta in ospedale con dei dolori lancinanti. Colpa della gravidanza in stato avanzato in corso. Una Ragazzina incinta a soli 12 anni. È quanto di sconcertante avvenuto a Perugia, dove la adolescente si è presentata di sua spontanea volontà in ospedale, al ‘Santa Maria della Misericordia’. Ai medici ha riferito di … L'articolo Ragazzina incinta va in ospedale al settimo mese a 12 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

PerugiaViVa : RT @UmbriaDomani: Perugia, ragazzina di 12 anni incinta di sette mesi. Va all'ospedale accompagnata dal fratello. - UmbriaDomani : Perugia, ragazzina di 12 anni incinta di sette mesi. Va all'ospedale accompagnata dal fratello.… - ouregrets : fun fact: è da poco tempo che sono in pronto soccorso pediatrico a fare tirocinio e mi hanno raccontato di una raga… -