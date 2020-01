Previsioni Meteo oggi lunedì 20 gennaio | nuvolosità e piogge (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per la giornata di oggi lunedì 20 gennaio 2020, nuvolosità in aumento, con diversi rovesci temporaleschi sparsi. Stabilità sull’arco alpino. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Presenti anche i link per i Meteo locali delle 33 città più popolose. nord: Addensamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini occidentali piemontesi e … L'articolo Previsioni Meteo oggi lunedì 20 gennaio nuvolosità e piogge proviene da www.Meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Meteo a Palermo: le previsioni del 20 gennaio - SkyTG24 : Meteo a #Roma: le previsioni del 20 gennaio - fabiozpp : RT @Roma: Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio sereno con innocue velature, sera nuvoloso con locali aperture. Temperature attese: 6… -