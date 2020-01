Pensioni, Tridico apre a flessibilità in uscita. “Ma con calcolo in base ai contributi”. E rilancia l’idea di un fondo complementare Inps (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sulle Pensioni “la flessibilità rispetto ai 67 anni va garantita, soprattutto se ragioniamo in termini di logica contributiva”. Anche quando finirà la sperimentazione di quota 100 e tornerà dunque in vigore a tutti gli effetti la legge Fornero. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Repubblica fa una parziale apertura alla richiesta dei sindacati che invocano “un’uscita flessibile a partire da 62 anni“. Ma, in vista dell’incontro del 27 gennaio con Cgil, Cisl e Uil, puntualizza che ovviamente l’assegno verrebbe comunque calcolato sulla base dei contributi versati. “È poi necessario prevedere Pensioni di garanzia per i giovani“, richiesta espressa anche da Maurizio Landini in un’intervista a La Stampa, “coprendo i vuoti contributivi dovuti al lavoro precario”, aggiunge. E rilancia la proposta di ... ilfattoquotidiano

