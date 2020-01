Paragone: "Il futuro del M5S?Un partito riformista del 10%" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le nuove espulsioni dai pentastellati "sono regolamenti di conti di un Movimento in crisi di identità, che quindi scalcia per farsi vedere": lo sostiene Gianluigi Paragone, in una intervista al Corriere della Sera. Tuttavia, dice, "possono tirar fuori tutti i cartellini gialli e rossi che vogliono, ma qualcosa già si sta muovendo su quelle che sono le ceneri del Movimento". Segui su affaritaliani.it affaritaliani

