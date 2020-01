Napoli Nobilissima: arte, cibo e musica nei palazzi storici. Un premio per i partenopei eccellenti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarà la sla Cconsiliare del Comune di Napoli, nel Chiostro di Santa Maria La Nova, ad ospitare, la presentazione di “Itinerario d’arte lungo la Napoli Nobilissima”, terzo itinerario artistico promosso dall’Associazione arteggiando, presieduta dall’architetto Giovanna D’Amodio, ideatrice e direttore artistico della manifestazione. Il progetto, con il patrocinio del Comune di Napoli, ha per obiettivo, si legge in una nota, “la promozione dell’arte contemporanea e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico partenopeo”. La rassegna d’arte punta alla riscoperta di ville e palazzi nobiliari, restituiti alla fruizione dei cittadini. Sarà ospitata in sedi universitarie (Parthenope e L’Orientale), di banche (Intesa Sanpaolo e Fideuram), di musei, studi professionali e dimore private avvalendosi di patrocini morali e collaborazioni di enti, Comuni, Fondazioni ed ... ildenaro

