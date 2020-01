Lorella Cuccarini, incidente per la figlia: come sta? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un notevole spavento ha investito Lorella Cuccarini nelle scorse ore, così come tutta la sua famiglia. La nota conduttrice de “La vita in diretta” ha di fatto accompagnato la figlia Chiara a una partita di calcio femminile. Durante le fasi di gioco, tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto per la giovane, tanto da scatenare appunto il panico nella ex ballerina. La più amata dagli italiani è stata fotografata dal settimanale “Nuovo” mentre accompagnava Chiara, nata dal matrimonio con Fabio Testi. La giovane indossava la maglia di Roma Calcio Femminile, pronta a cimentarsi in un match direttamente sul campo. Presente sugli spalti in compagnia dell’altra figlia Sara, Lorella si trovava così a fare il tifo. Ma all’improvviso la sua espressione è notevolmente cambiata, passando dalla gioia alla paura. Lorella Cuccarini, spavento superato Chiara ha infatti avuto un piccolo infortunio ... notizie

volley_all : RT @hekimasss: 'Per evitare la battuta avversaria Vettori ha fatto un salto... Lorella Cuccarini made by Luca Vettori' MI STO PISCIANDO SOT… - FabulousMixx : RT @laberty95: VETTORI LORELLA CUCCARINI IN CHE SENSO -