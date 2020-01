LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 4-4. La pioggia ferma tutto, non si riparte prima delle 7.00 (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA Ennesimo rinvio. Non si gioca prima delle 7.00. Non si torna in campo prima delle 6.00, ma continua a piovere a Melbourne….. Riprenderemo la nostra DIRETTA appena Sinner e Purcell rientreranno in campo. Ricordiamo che Jannik aveva vinto i primi due set per 7-6 6-2, mentre nel terzo si era sul 4-4. Si sapeva dell’arrivo della pioggia. La pausa potrebbe essere molto lunga, visto che le previsioni danno precipitazioni per tutta la giornata. Piove molto forte adesso a Melbourne. I due giocatori abbandonano il campo. SI ferma NUOVAMENTE IL GIOCO! 30-15 Accelerazione di Sinner di dritto. Ora sta piovendo in maniera abbastanza importante. 4-4 Controbreak di Purcell, con Sinner che sbaglia il dritto. 15-40 Sinner annulla la prima con un bel dritto. 0-40 Ci sono tre palle del controbreak ... oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 Jannik ha la partita in controllo - #Sinner-Purcell… - zazoomblog : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 Jannik ha la partita in controllo - #Sinner-Purcell… - zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 4-4 arriva la pioggia! - #Sinner-Purcell #Australian… -