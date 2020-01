LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6 2-2, 2° set equilibrato (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Splendida accelerazione di dritto di Opelka, che lascia fermo Fognini. Game perfetto di Opelka al servizio e 2-2 nel 2° set. L’azzurro andrà a servire. Ace centrale di Fognini e a zero l’azzurro tiene il servizio. Lo score gli è favorevole nel 2° set, avanti 2-1. Ora Opelka alla battuta. 40-0 Splendido cross di dritto lungolinea di Fognini. 30-0 Ace centrale di Fognini. 15-0 Scappa il rovescio in back a Opelka in manovra. Copre molto bene la rete Opelka e 1-1 nel 2° set. Fognini andrà a servire. 40-15 Ottimo passante di rovescio di Fognini che stavolta trova bene la misura del proprio colpo. 40-0 Rovescio fuori misura di Fabio e tre palle dell’1-1 per Opelka in questo 2° set. 30-0 Sbaglia la risposta Fognini, che sfoga la sua frustrazione scagliando la racchetta a terra. 15-0 Smash risolutivo di Opelka che, seguendo ... oasport

