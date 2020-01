LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: eliminata Trevisan, Berettini al secondo turno! In campo Sinner e Fognini (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI 3.07: Missione compiuta per Matteo Berrettini che supera agevolmente l’Australiano (wild card) Andrew Harris (n.162 del mondo) per 6-3 6-1 6-3 ed accede al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano Sandgren e l’argentino Trungelliti. 2.55: Termina il primo incontro del singola maschile a Melbourne: lo statunitense Querrey (n.48 del mondo) supera con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 il croato Coric (n.28 del mondo) e approda al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra il lituano Berankis e lo spagnolo Carballes Baena. 2.39: Termina l’avventura Australiana della nostra Martina Trevisan. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è dovutare arrendere all’americana Sofia Kenin (n.15 del mondo) con lo score di 6-2 ... oasport

