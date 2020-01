Incendio ad Ostia, esplosione in un appartamento: ferita una donna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna è rimasta ferita a seguito di un Incendio con esplosione in un appartamento a Ostia, sul litorale della provincia di Roma, provocato da una fuga di gas. Paura tra i residenti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i cittadini e domato il rogo. fanpage

