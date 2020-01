Il secondo film di Downton Abbey dovrà attendere: Julian Fellowes è diviso tra Belgravia e The Gilded Age (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'ipotesi di un secondo film di Downton Abbey dopo il successo al botteghino del primo, per ora, resta solo sulla carta: l'ideatore e showrunner della serie, Julian Fellowes, è impegnato in ben due nuove produzioni televisive, entrambe di genere period drama, Belgravia e The Gilded Age. La prima debutterà su Epix quest'anno, la seconda è ancora in fase di sviluppo, ma entrambi i progetti distolgono Fellowes dal pensare ad un eventuale sequel del film di Downton Abbey, almeno per il momento. Ospite al tour invernale della Television Critics Association, lo scrittore ha risposto alle domande dei giornalisti sulle possibilità che venga prodotto un altro film di Downton Abbey dopo i sorprendenti numeri al box office del precedente, che hanno spinto subito i produttori di Focus Features ad auspicare a gran voce un secondo lungometraggio dedicato alla pluripremiata serie ... optimaitalia

