Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la quinta puntata: anticipazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la quinta puntata, in cui verrà eliminato un altro concorrente tra Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con la quinta puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. Quale sarà, alla fine della quinta puntata, il concorrente eliminato tra Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, attualmente in nomination? Naturalmente è questa la domanda che tutti gli spettatori del reality si pongono a poche ore dal nuovo appuntamento, ma c'è anche molta curiosità rispetto alla super ospite che stasera cercherà un confronto con Rita Rusic: Valeria Marini. Molto spazio sarà ... movieplayer

