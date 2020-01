Francia e Usa si “ritirano” e il Jihad torna a colpire (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nell’ultimo mese, gli attacchi di Al Shabaab nel Corno d’Africa e di Boko Haram nel Sahel sono di nuovo aumentati, prendendo di mira non soltanto le popolazioni civili ma anche le basi militari. La fazione somala si è contraddistinta per l’attacco ai velivoli stanziati nella base di Lamu (dove sono stanziati anche contingenti americani) il 6 gennaio e a Mogadiscio il 28 dicembre (nel quale hanno perso la vita anche due ingegneri turchi), ribadendo la sua volontà di allontanare dall’Africa i militari stranieri. Boko Haram, invece, ha preso di mira le basi militari dell’esercito del Mali e del Niger, nell’ottica di intimorire la fazione anti-Jihadista nel Sahel e di intimidire la popolazione locale. La correlazione tra attentati e presenza militare straniera L’accresciuto numero di attentati del continente ha ricordato al mondo come la minaccia ... it.insideover

