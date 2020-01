Dalla tregua all’embargo sulle armi: cosa prevede l’accordo di Berlino sulla Libia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dalla tregua all’embargo sulle armi: cosa prevede l’accordo di Berlino sulla Libia La conferenza di Berlino, che si è riunita ieri nella capitale tedesca, ha approvato un accordo finale sulla Libia. Il documento, che spiana la strada a un cessate il fuoco duraturo, a un embargo sulle armi e alla fine delle ingerenze straniere, non è stato tuttavia firmato dalle due parti direttamente coinvolte: il premier libico al-Sarraj e il generale Haftar, che rimangono diffidenti. L’accordo è contenuto in quasi sei pagine, articolate in sette titoli e 55 punti e punta ad aprire un negoziato politico che porti la Libia a nuove elezioni e a un nuovo governo “unico, unificato, inclusivo ed effettivo”. Il percorso dovrà avvenire sotto l’egida delle Nazioni Unite, che garantiscono un “forte impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’integrità ... tpi

camilla_staff : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Libia, embargo e tregua. Ora c’è l’impegno delle grandi potenze [dalla nostra corrispondente TONIA MASTROBU… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Libia, embargo e tregua. Ora c’è l’impegno delle grandi potenze [dalla nostra corrispondente TONIA MASTROBU… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Libia, embargo e tregua. Ora c’è l’impegno delle grandi potenze [dalla nostra corrispondente TONIA… -