Crollo di un ponte a Sumatra | in Indonesia | almeno 7 morti e 3 dispersi

Un ponte è improvvisamente crollato a Kaur, nell'isola di Sumatra, in Indonesia: sulla struttura, nel momento del Crollo si trovavano almeno 30 persone. Da quanto si apprende da un primo bilancio dell'incidente, infatti, ci sarebbero almeno 7 vittime e 3 dispersi. I morti hanno perso la vita affogando nel fiume sottostante, i cui livelli delle acque erano superiori alle medie stagionali a causa delle forti piogge che hanno colpite le regioni nelle ultime ore. Crollo di un ponte in Indonesia "Il ponte probabilmente non poteva sostenere il peso ed è collassato", ha riferito Ujang Syafiri, a capo della Disaster Mitigation Agency. Nel Crollo del ponte sull'isola di Sumatra in Indonesia hanno perso la vita almeno 7 persone, mentre altre 3 risultato al momento disperse. Sulla struttura poco prima del Crollo, inoltre, si trovavano una trentina di persone.

