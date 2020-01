Come è andata la conferenza sulla Libia a Berlino (Di lunedì 20 gennaio 2020) (foto: Omar Messinger-Pool/Getty Images) Sedici tra paesi e organizzazioni internazionali si sono riuniti ieri a Berlino e hanno approvato un accordo che prevede il cessate il fuoco permanente in Libia, un embargo sulle armi e l’avvio di un processo politico per raggiungere l’obiettivo di un governo di unità nazionale. Il premier Fayez Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar – ovvero le due fazioni opposte sul territorio libico – avevano avuto incontri separati con la cancelliera Angela Merkel prima degli inizi dei lavori, proprio sulla base di un documento preparato dal governo tedesco. La dichiarazione condivisa della conferenza è arrivata dopo quattro ore di colloqui fra i leader internazionali, ma non ha ricevuto l’avallo formale dei due leader che si contendono il controllo del paese. I due infatti, pur essendo in città non si sono incontrati di persona, né hanno partecipato ... wired

