Caso Gregoretti, da Giunta primo sì a processo Salvini. Anche al Senato, Lega voterà per processare suo leadera (Di lunedì 20 gennaio 2020) Con l'assenza della maggioranza e il voto della Lega la Giunta delle immunita' di Palazzo Madama ha respinto la proposta di Maurizio Gasparri e ha di fatto accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. Si chiude cosi' il primo round di un duello tra maggioranza e opposizione durato settimane. Uno scambio di colpi che non ha risparmiato neppure il presidente del Senato. I rappresentanti del Movimento 5 stelle, del Partito democratico, di Italia Viva e del Misto non hanno partecipato alla seduta di oggi ritenendo illegittima la sua convocazione. La relazione di Gasparri e' stata cosi' votata dai Senatori di Forza Italia e da quello di Fratelli d'Italia. I cinque della Lega - pur apprezzandone le argomentazioni - hanno votato no, condividendo cosi' l'appello del segretario del Carroccio che Anche oggi ha chiesto di essere ... ilfogliettone

Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… - agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… -