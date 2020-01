Bulgari ingrandisce la famiglia Octo Finissimo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Octo Finissimo, la collezione di Bulgari famosa anche per aver raggiunto cinque record mondiali, si arricchisce. In occasione della prima edizione della LVMH Watch Week di Dubai, evento internazionale dove le maison del gruppo hanno appena presentato le loro novità di alta orologeria, la casa romana ha lanciato nuovi modelli dalle finiture innovative, che ancora una volta sottolineano il fortunato connubio tra design italiano e ingegneria svizzera. Octo Finissimo Automatic satinato-lucido - acciaio (103297) e oro rosa (103286) Bulgari introduce nella famiglia di Octo Finissimo anche due modelli satinati-lucidi: uno realizzato in acciaio (103297) e uno in oro rosa (103286). Entrambi hanno una cassa di 40 mm ultra-sottile con quadrante nero laccato lucido e sono alimentati dal calibro BVL 138 Finissimo, movimento meccanico di manifattura a carica automatica spesso solo 2,23 mm. ... gqitalia

