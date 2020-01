Australian Open, Fognini: "Quando c’è il primo volo per l'Italia?" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tutto il nervosismo del ligure in una frase rivolta al suo angolo durante l'incontro con Reilly Opelka. foxsports

repubblica : Tennis, Australian Open: tutto facile per Berrettini e Federer, perde Martina Trevisan [aggiornamento delle 10:18] - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… -