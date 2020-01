Atalanta-Spal 1-2, Petagna e Valoti rispondono ad Ilicic e firmano la rimonta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Colpo esterno della Spal nel posticipo che chiude la ventesima giornata di Serie A. La squadra di Semplici sbanca Bergamo e supera in rimonta l’Atalanta per 2-1 grazie alle reti di Petagna e Valoti. Tre punti importantissimi per la Spal per la salvezza con i ferraresi che salgono a quota 15 punti a -1 dal Lecce quartultim. Ilicic aveva portato in vantaggio i nerazzurri, che sprecano la possibilità di agganciare la Roma e restano al quinto posto in solitaria a 35 punti. Il primo squillo è degli ospiti con il diagonale di Strefezza che impegna Sportiello. Con il passare dei minuti l’Atalanta cresce ed è Freuler ad avere una buona occasione, ma lo svizzero si fa anticipare da Vicari nel momento di calciare. Un minuto dopo, però, arriva il vantaggio nerazzurro: Zapata scappa via sulla sinistra e serve in mezzo l’accorrente Ilicic che di tacco batte Berisha e fa impazzire i ... oasport

