Addio Joanna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il cancro al seno è una malattia che ha ucciso molte donne nel mondo. Quando qualcuno ne soffre, l’intera famiglia ne risente. Forse è per questo che una donna in Inghilterra quando le fu diagnosticato, decise di non dirlo a nessuno. Joanna Rees era una donna di 42 anni e madre di cinque figli che viveva a Burton. Un giorno si rese conto di avere un nodulo al seno e andò dal medico. Sarah Miller, di Midway, la sua inseparabile amica da 17 anni, era con lei il giorno in cui le è stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio. La donna ha fatto tutto ciò che i dottori le avevano detto di fare per combattere per la sua vita, ed era forte e determinata a vincere la battaglia. “Ha fatto la chemioterapia e una mastectomia subito dopo Natale dell’anno scorso. Nessuno se ne rese conto”, ha detto un amico. “Non ha avuto effetti collaterali e non lo ha detto alla gente ... bigodino

