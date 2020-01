“Addio, amore mio”. Giorgia, la sua storia ha commosso tutti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ha commosso tutti la tragica storia di Giorgia Saulea, 30enne di Arzago, in provincia di Bergamo, raccontata dal marito, Michele Liuzzi, su una pagina Facebook aperta per raccogliere fondi pagare per le cure. La giovane era entrata in ospedale lo scorso 10 ottobre per un semplice esame, e purtroppo non ne è più uscita. Una banale gastroscopia ha portato a un’operazione chirurgica per eliminare la presenza di sangue nello stomaco. Quindi il ricovero d’urgenza e una trafila di esami fino alla diagnosi: adenocarcinoma al cardias con metastasi nelle ossa. Un cancro non operabile e che non le ha lasciato scampo. La sua lotta è durata tre mesi, nel reparto oncologico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Accanto ha avuto per tutto il tempo il compagno, titolare di una pizzeria a Troccazzano, gli amici e i parenti, e il suo bambino di due anni. Si è spenta sabato 18 gennaio. “Alle 17.33 Giorgia ... caffeinamagazine

