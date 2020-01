WhatsApp down: problemi con invio foto, audio e video (Di domenica 19 gennaio 2020) WhatsApp down, problemi con invio foto, audio e video WhatsApp torna down questa domenica 19 gennaio. Gli utenti hanno segnalato problemi con invio di fotografie, file audio e video. A partire dalle ore 11:55, è impossibile inviare contenuti multimediali. Diverse le segnalazioni comparse su Twitter con l’hashtag #WhatsAppdown, alcuni ironizzano parlando del primo down dell’anno 2020. Del resto, non è raro che WhatsApp vada incontro a problemi del genere di tanto in tanto. Nella versione WhatsApp Web invece appare anche un segnale d’errore con il punto esclamativo: passando su con il cursore del mouse, compare la scritta “errore nell’invio del messaggio”, senza ulteriori informazioni. Articolo in aggiornamento. Dal primo gennaio, WhatsApp non funzionerà più su molti cellulari: ecco quali Leggi la notizia su tpi

fanpage : #whatsappdown, l'app non funziona - jfcringo : whatsapp down ogni settimana ma i masochisti continuano a preferirlo a telegram - durchdienachtx : Non mi accorgo del whatsapp down perché manco lo apro. -