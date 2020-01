Pontecagnano, si ribalta con l’auto: ferito 21enne (FOTO) (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPontecagnano (Sa) – È di un ferito, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale Aversana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, un giovane di 21 anni alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri e dei sanitari del soccorso Vopi. ferito, il 21enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno per tutti gli accertamenti sanitari del caso, mentre sulla dinamica dell’incidente indagano i militari. L'articolo Pontecagnano, si ribalta con l’auto: ferito 21enne (FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

