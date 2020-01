Oggi il test cruciale della navetta Crew Dragon di SpaceX: cosa accadrà e come seguirlo in diretta (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ in programma Oggi un test molto importante che avrà come protagonista la navetta Crew Dragon di SpaceX, che aspira a restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello Spazio. L’azienda di Elon Musk lo aveva programmato per la giornata di ieri, ma, a causa delle condizioni meteo avverse, (mare mosso e vento forte nell’area di splashdown) è stato rinviato di 24 ore. Il lancio è previsto alle 14 ora italiana (la finestra è di 6 ore, fino alle 20) dalla base di Cape Canaveral in Florida: si tratta di un test di interruzione in volo senza equipaggio (In-Flight Abort test) e, se avrà successo, il prossimo passo sarà il primo volo con astronauti. Al test parteciperanno (senza salire a bordo della navetta) i due astronauti Doug Hurley e Bob Behnken della NASA, assegnati alla prima missione di prova con equipaggio di Crew Dragon prevista alla fine ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

sar_lips : oggi piuttosto che fare i compiti ho studiato per il test dell uni si vede proprio che me ne voglio andare dal liceo - HDblog : RT @HDblog: Renault Captur: prova su strada | Ordini GPL da oggi, ibrida Plug-In a maggio - vedanama : RT @Addioegrazieper: Qui è dove racconto come i sogni di un bambino prodigio stiano cambiando il nostro futuro. Lo scetticismo è diffuso (… -