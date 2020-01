Meteo 15 giorni, l'ARTICO auspici dell'Inverno (Di domenica 19 gennaio 2020) *POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 31 GENNAIO* L'approfondimento odierno ci spinge verso la conclusione del mese di gennaio e sul fronte Meteo climatico le novità potrebbero essere poche, se non addirittura nulle. L'Alta Pressione, causa Vortice Polare estremamente forte e condizionante delle dinamiche atmosferiche emisferiche, potrebbe riprendersi agevolmente il mal torto. Attenzione però, perché qualche speranza la si può ancora riporre in un acceso scambio meridiano a cavallo tra fine mese e inizio febbraio. Scambio meridiano che andrebbe a inserirsi nell'intervallo delle pulsazioni condizionanti del Vortice Polare, il ché a livello statistico ci sta assolutamente e qualora dovesse realizzarsi l'elevazione dell'Anticiclone verso nord occhio per le masse d'aria in temporaneo scivolamento dall'ARTICO potrebbero essere gelide. Ricordiamoci che siamo in presenza di ... Leggi la notizia su meteogiornale

