Lo chef Circiello contro le dichiarazioni del maestro Muti sui cuochi in tv - (Di domenica 19 gennaio 2020) Roberta Damiata Ale dichiarazioni del direttore d'orchestra Riccardo Muti sull'invasione dei programmi di cucina in tv, risponde lo chef Circiello che ricorda l'importanza di insegnare a cucinare agli italiani “Quando vedo certi programmi della tv italiana passo a tv straniere per trovare cose di sostanza, e poi non se ne può più di cuochi e cucina. Il pubblico ormai applaude a comando: questa non è cultura, è narcotizzare la gente che avrebbe invece bisogno di una sferzata di cultura, che è la colonna vertebrale della nostra storia per non perdere l’identità di chi siamo” con queste dure parole, il grande direttore d'orchestra Riccardo Muti, in un’intervista al Messaggero, parla della tv italiana e di alcuni programmi a suo parere senza sostanza, tanto da dirsi “preoccupatissimo” per le nuove generazioni, che a suo parere: “Dovranno combattere contro l’obnubilamento ... Leggi la notizia su ilgiornale

