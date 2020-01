Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Torna domenica 19 gennaio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2020 Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto si parlerà di Luigi Mario Favoloso: in studio ci saranno Loredana Fiorentino, madre del ragazzo, e l’ex fidanzata Nina Moric. Si parlerà anche di Grande Fratello Vip, con Salvo Veneziano che si difenderà dopo la sua squalifica dal reality show per alcune frasi che ha detto. E ancora troveremo Alex Belli e la compagna Delia Duran, che sfideranno insieme le 5 iconiche sfere. Infine tra gli ospiti torna Rodrigo Alves, il ken umano recentemente diventato donna. Live Non è la D’Urso streaming Il programma di Barbara ... Leggi la notizia su cubemagazine

