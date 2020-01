Difesa molle, attacco poco incisivo e scelte sbagliate sul mercato: Napoli, così è dura (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli è in crisi profonda dopo il terzo ko di fila, il quarto nelle ultime 5 di campionato. Nell’anno nuovo, in campionato, sono arrivate solo sconfitte (contro Inter, Lazio e Fiorentina), con la Coppa Italia (vittoria sul Perugia) unica parentesi felice. Con l’ex tecnico del Milan alla guida della squadra i gol fatti sono 4 e 9 quelli subiti. Il Napoli è scivolato all’11esimo posto in classifica. Insomma, è fuori di dubbio che la svolta agognata dal patron De Laurentiis col cambio in panchina non è ancora arrivata. Nell’ultimo mese, gli unici due acuti sono stati col Sassuolo (vittoria in trasferta 2-1) e quello in Coppa Italia col Perugia (2-0 al San Paolo). Per il resto, sono arrivate solo batoste: Parma, Inter, Lazio e Fiorentina di cui 3 in casa. Fino a questo momento, in totale, il Napoli ha rastrellato 24 punti, frutto di 6 ... Leggi la notizia su anteprima24

