Caso Gregoretti, Salvini: “Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Salvini: “Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo” Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che chiederà di andare a processo sul Caso Gregoretti. Il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del segretario leghista da parte della Giunta per le immunità del Senato è fissato per domani 20 gennaio. “Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore”, ha detto Salvini in una diretta Facebook. “Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale”. Il segretario del Carroccio ha poi pubblicato un post in cui ... Leggi la notizia su tpi

