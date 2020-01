Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 106 a Bova Marina (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvatore Orlando, cinquantenne, ex consigliere comunale, è morto investito da un'automobile mentre attraversava a piedi sulla strada statale 106 all'altezza di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. E' accaduto intorno alle 18:30, poco prima dell'ingresso del paese, in una zona con scarse condizioni di visibilità. Secondi i primi rilievi, l'uomo era uscito da un negozio e stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto da un'automobile Lancia Y condotta da una donna che si è fermata a prestare soccorso. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e hanno dovuto prestare cure alla donna, in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica. Leggi la notizia su agi

