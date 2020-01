Tutti i vincitori dei Rockol Awards 2019, da Ultimo a Vasco Rossi (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono annunciati i vincitori dei Rockol Awards 2019, quelli decisi dal pubblico ma anche dalla critica. La serata si è tenuta il 16 gennaio scorso sotto la conduzione di Massimo Cotto, già voce di Virgin Radio, giornalista e critico. Gli Eugenio In Via Di Gioia ai Rockol Awards 2019 La serata si apre con l'esibizione degli Eugenio In Via Di Gioia, pronti a partecipare alla pRossima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, che si sono esibiti con il brano Tsunami. Rockol Awards 2019 per il miglior album internazionale Si assegnano i primi premi, quelli destinati al miglior album internazionale. A contendersi il premio, per il pubblico, sono stati Western Star di Bruce Springsteen, Heart To Mouth di LP ed Everyday Life dei Coldplay, mentre per la critica la finale si è disputata tra Ghosteen di Nick Cave, Western Stars di Bruce Springsteen e When We All ... Leggi la notizia su optimaitalia

