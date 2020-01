Smog, il punto: Roma ancora oltre i limiti, “ma inizia un miglioramento”, stop alle caldaie a gasolio a Milano entro il 2021 (Di sabato 18 gennaio 2020) Lo Smog non molla la sua presa su Roma. Dopo quattro giorni consecutivi di blocco di tutti i Diesel, le più recenti rilevazioni dell’Arpa relative a ieri segnano ancora Pm10 oltre i limiti di legge in 11 centraline su 13, ossia quasi tutte quelle presenti in città. Ma un miglioramento della qualità dell’aria, con possibile rientro nei parametri dall’inizio della prossima settimana, è all’orizzonte: precipitazioni e venti potrebbero aiutare a disperdere le polveri sottili. Domani, intanto, è già fissata una ‘domenica ecologica‘ con altre misure di limitazione del traffico nella Capitale. La decisione di non prevedere per oggi un’ulteriore giornata di blocco, ha precisato il Campidoglio, “si è basata sulle previsioni che indicavano un progressivo miglioramento. Resta confermato per domani e per altre tre domeniche successive (9 febbraio, 23 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

