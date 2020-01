Serie B, Spezia-Cittadella: dove vedere la gara in Tv e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) All’andata disputata al Tombolato la sfida tra Spezia e Cittadella ha visto un netto dominio dei liguri, che sono riusciti a imporsi per 3-0. A distanza di un girone, però, la situazione è decisamente cambiata con i veneti che vantano un vantaggio di cinque lunghezze sugli avversari, risultato che era pressoché impensabile a inizio di … L'articolo Serie B, Spezia-Cittadella: dove vedere la gara in Tv e streaming Leggi la notizia su calcioefinanza

